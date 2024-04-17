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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: İşte yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,72 yükselişle 9.617,18 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

10:08 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,10 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 9.617,18 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 1,08 ve holding endeksi yüzde 0,74 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 9.548,09 puanla tamamladı.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.


Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Uluslararası Finans Enstitüsünün düzenleyeceği Küresel Görünüm Forumu'nda yapması beklenen konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.


Öte yandan dün, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi" başlıklı etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik. Piyasaların beklediğinden çok daha fazla miktarda sıkılaştırma yaptık ve dezenflasyon konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik" dedi.


Dünya Bankası da dün Türkiye için hazırlanan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında yeni sunulan 18 milyar dolarlık paketin yaklaşık 12 milyar dolarının özel sektöre, finansmanın geri kalanının ise geçen yıl meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması, enerji güvenliğinin artırılması ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunların ele alınmasına yönelik olacağını bildirdi.


Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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