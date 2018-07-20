Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,16 değer kazanarak 94.082,34 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haber Merkezi AA
Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 94.082,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.079,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,08 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,18 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 primle 94.082,34 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları ile açıklanacak makro ekonomik verilerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

BIST 100 endeksinin 93.500 puan güçlü direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin önemli olduğuna dikkati çeken analistler, bundan sonraki süreçte 95.000 puan seviyelerinin hedef olabileceğini kaydetti.

18 ekonomist ile gerçekleştirilen Beklenti Anketi'ne göre ekonomistlerin biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor.

Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 100 baz puan oldu.

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