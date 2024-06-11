Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran bankacılık sektörü oldu

Ekonomide dibi ne zaman görürüz sorusu imalat sanayinden çevrelerce sorulmaya devam ediyor. Belirgin bir cevap bulmakta zorlananlar normal düşünüşlerinin aksi biçimde değerlendirme yapmak durumundalar. Çünkü kriz senaryosu reel kesim ve finansal kesim için farklıdır. Ekonomide dip, enflasyon zirvesine çıkarken değil, zirvesinden düşerken görülür. Ama tek başına enflasyonun düşüşü ile ekonomide dip görülmez. Ortodokside en dip, enflasyonla beraber kur düşerken yaşanır. Şimdilik ekonomi yönetimi kuru