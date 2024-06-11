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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran bankacılık sektörü oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.051,37 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,87 ile iletişim oldu.

18:42 - 11/06/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

En çok bankacılık kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,87 ile iletişim oldu.

Fed kararı öncesi analistlerden uyarılar

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de, Almanya'da, Çin'de enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de hazine bütçe dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, Fed'in para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Fed'in yarın açıklanacak kararının ardından banka başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.





#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Bankacılık Sektörü
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