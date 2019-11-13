Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok madencilik kazandırdı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 104.828,18 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile iletişim oldu.

Haber Merkezi 13 Kasım 2019, 18:26 Son Güncelleme: 13 Kasım 2019, 18:29 AA