Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı En çok madencilik kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok madencilik kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 104.828,18 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile iletişim oldu.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul (Arşiv)
Borsa İstanbul (Arşiv)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 855,82 puan ve yüzde 0,82 artarak 104.828,18 puana çıktı

En çok madencilik kazandırdı

  • BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 855,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya açık oturumları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Almanya'da büyüme Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

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