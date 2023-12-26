BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

En çok kazandıran turizm en çok kaybettiren spor oldu

En çok kazandıran turizm en çok kaybettiren spor oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,59 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.