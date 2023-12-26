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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı: Turizm kazandırdı spor kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 7.299,33 puanla noktaladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,59 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

18:33 - 26/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 18:34 - 26/12/2023 الثلاثاء
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

En çok kazandıran turizm en çok kaybettiren spor oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,59 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

Uzmanlardan uyarı: Fiyatlarda olası dalgalanma gerçekleşebilir

Analistler, küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

Hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde devam etmesinin beklendiğini belirten analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçekleşebileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Bankacılık Sektörü
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