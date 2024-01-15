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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı: Önceki kapanışa göre 57 puan arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,55 puanlık artış göstererek, günü 8 bin 44,02 puanla tamamladı. Endeks, yüzde 0,72 değer kazandı.

19:02 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:56 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 93 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesinde yapacağı konuşma, Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri ile ABD'de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#BIST 100
#piyasa
#sektör
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