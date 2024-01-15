Borsa günü yükselişle tamamladı: Önceki kapanışa göre 57 puan arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,51 yükselişle 7.667,85 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,12 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.667,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 1,65 ile kimya petrol plastik oldu.