Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamaları sonrası borsa yükselişe geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günün ilk yarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları ile yükselişe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası borsa yükselişe geçti

Hafta başında yüzde 7'nin üzerinde değer kaybına uğrayan ve dün kayıplarını telafi etmeye başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kazanarak 1.401,67 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.405,00 puanın üzerini de test etti.

Haber Merkezi AA
Borsa günün ilk yarısında Cumhurbaşkanı Erdoğanın da açıklamaları ile yükselişe geçti
Foto/arşiv

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan artışla 1.401,67 seviyesine çıktı.

Toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 5,70 ile metal ana, sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.405,00 puanın üzerini test etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.

TEPKİ ALIMLARI GÜÇLENDİ

Analistler, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin de bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.

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