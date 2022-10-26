Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.015,62 puana taşıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,83 puan ve yüzde 0,17 değer kazancıyla 3.981,83 puan oldu. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
EKONOMİ
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'de son açıklanan veriler ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikasında sona gelindiği beklentilerinin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 4 bin puanı aştı
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 4 bin puanı aştı

Tahvil piyasasındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşan bilanço takvimi ile hisse bazlı oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

20 gün içinde yapmayan yandı

20 gün içinde yapmayan yandı

​Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
İsmi Sungur Selçuk oldu

İsmi Sungur Selçuk oldu

Şehit madencinin yeni doğan bebeğine babasının adı verildi.
Yunanistanda panik: Masada üç senaryo var

CHP'nin karşı çıktığı dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

​Balıkesir'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı.

​Sürü halinde geziyorlar: Kimse yanlarına yaklaşamıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.