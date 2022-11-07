Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.319,28 puana rekor seviyeyi gördü.

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Haber Merkezi AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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BIST 100 endeksi, 4.319,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,80 puan ve yüzde 2,32 değer kazancıyla 4.314,79 puan oldu. Toplam işlem hacmi 50,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 2,94 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,25 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü söyledi.

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Bu hafta ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere hafta genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin değerlendirmelerinin fiyatlamalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, ABD'de yarınki Kongre seçimleri nedeniyle siyasi haber akışının da önem kazanacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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