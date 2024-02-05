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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, 8.784,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,98 puan ve yüzde 1,32 değer kazancıyla 8.779,66 oldu. Toplam işlem hacmi 54 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

13:57 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:58 - 5/02/2024 Pazartesi
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,39 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 artış gösterdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de 2024 için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde de değişikliğe gitmedi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#BİST
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#Piyasalar
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