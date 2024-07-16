Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında 11.186,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 oldu. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.





Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.





En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile iletişim oldu.





Küresel pay piyasaları karışık

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını söyledi.





Öte yandan, Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.





Analistler, öğleden sonra ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.







