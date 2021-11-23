Borsa günün ilk yarısında rekorunu tazeledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, 1.791,82 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,24 ve 21,76 puan değer kazanarak 1.777,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 22,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,48 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,28 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozirif ayrıştığını söyledi.

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Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, veri takviminde ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 ve 1.820 seviyelerinin direnç, 1.740 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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