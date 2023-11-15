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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazanarak 7.678,89 puana çıktı.

13:27 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:37 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,83 puan artışla 7.678,89 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 33,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,35 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek 357,6 baz puanla yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dün küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine 19 yeni hisse eklendiğini, 3 yeni hissenin ise çıkarıldığını duyurdu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.780 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.520 ve 7.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST
#Piyasalar
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