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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,60 değer kazanarak 10.638,40 puana yükseldi.

13:30 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 167,08 puan artışla 10.638,40 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 2,47, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,62 ile sigorta oldu.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte özellikle Avrupa'da merkez bankalarının para politikalarında gevşeme döngüsünün öne çıktığını vurgulayarak, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini ekonomiye destek için ikinci kez 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.


Öğleden sonra yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesinin beklenmediğini kaydetti.


Enflasyon verisinin ardından BoE'nin ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 FED temmuz ayı faiz kararı

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Uzmanlara göre Fed'in ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin tahminlerde eylül ayı öne çıkarken, Merkez Bankası’nın 2024 yılında en az bir faiz indirimi bekleniyor. FED faiz kararı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası haziranda faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Şimdi gözler temmuz ayı toplantısında. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? FED faizi ne zaman indirecek? İşte merak edilen detaylar.


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