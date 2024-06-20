Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Uzmanlara göre Fed'in ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin tahminlerde eylül ayı öne çıkarken, Merkez Bankası’nın 2024 yılında en az bir faiz indirimi bekleniyor. FED faiz kararı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası haziranda faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Şimdi gözler temmuz ayı toplantısında. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? FED faizi ne zaman indirecek? İşte merak edilen detaylar.