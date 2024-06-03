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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: En çok bu sektörler kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.460,55 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,07 puan artışla 10.460,55 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49 milyar lira oldu.

13:24 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:25 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,61 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,60 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 75,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

Günün geri kalanında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puan direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

#Borsa İstanbul
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