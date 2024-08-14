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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: En çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında artış gösterdi. Endeks, yüzde 0,13'lük bir yükselişle 9.933,08 puana çıktı.

13:28 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Analistler, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,47 puan artışla 9.933,08 puana yükseldi.


Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

En fazla kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,50 ile spor oldu.


Küresel piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Analistler, küresel pay piyasalarının dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmayı sürdürürken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.


Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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