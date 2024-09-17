Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok değer kazanan sektörler

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ilişkin belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışları nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Fed'in faiz indirimi yapabileceği beklentisi altın fiyatlarının Fed rüzgarına kapılarak rekorlar kırmasına neden oluyor. Altın fiyatları yurt içinde yatırımcıların merceğinde kalmaya devam ediyor. Piyasa uzmanları, Fed'in 18 Eylül Çarşamba günü saat 21.30'da açıklayacağı faiz kararının altın fiyatları üzerindeki olası etkilerine odaklanmış durumda. Özellikle Piyasa Uzmanı İslam Memiş, bu tarihin altın için kritik bir dönüm noktası olacağını belirterek tahminlerini paylaştı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?