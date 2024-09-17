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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok değer kazanan sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 değer kazanarak 9.741,95 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,49 puan artışla 9.741,95 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

13:27 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 13:33 - 17/09/2024 Salı
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 değer kazanarak 9.741,95 puana çıktı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Altın fiyatlarında tırmanış sürecek mi? Uzmanından '48 saat' uyarısı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına ilişkin belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışları nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Fed'in faiz indirimi yapabileceği beklentisi altın fiyatlarının Fed rüzgarına kapılarak rekorlar kırmasına neden oluyor. Altın fiyatları yurt içinde yatırımcıların merceğinde kalmaya devam ediyor. Piyasa uzmanları, Fed'in 18 Eylül Çarşamba günü saat 21.30'da açıklayacağı faiz kararının altın fiyatları üzerindeki olası etkilerine odaklanmış durumda. Özellikle Piyasa Uzmanı İslam Memiş, bu tarihin altın için kritik bir dönüm noktası olacağını belirterek tahminlerini paylaştı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?


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