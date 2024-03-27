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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 8.821,45 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,80 ile spor oldu.

13:27 - 27/03/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan artışla 8.821,45 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 35 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,80 ile spor oldu.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade ederek, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.


Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.


Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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#Borsa İstanbul
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