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Ekonomi Borsa haftaya rekorla başladı Tüm zamanların en yüksek seviyesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 artarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Haber Merkezi AA
Borsa rekor seviyeye yükseldi.
Borsa rekor seviyeye yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 13,41 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.304,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile orman, kağıt, basım oldu.

  • Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığı görüldü. Dolar/TL'nin bir haftada yüzde 11,5 değer kaybetmesinin de desteğiyle Borsa İstanbul'da işlem hacmi rekorları kırılarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.303,81 puan görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,54 değer kazanırken, haftayı da bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artışla 1.291,29 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Bugün Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından yurt içinde bütçe dengesi ve yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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