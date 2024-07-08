Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul kapanış rekorunu tazeledi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazancıyla günü 10.899,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.