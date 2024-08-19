Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektör

Haziran ayında Türkiye'nin cari işlemler hesabı 407 milyon dolar açık verdi. Ancak, altın ve enerji hariç hesaplandığında, cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolar tutarında bir fazla gerçekleşti. Bu durum, Türkiye'nin sekiz ay aradan sonra cari fazla verdiği anlamına geliyor.