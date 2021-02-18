Ekonomi Borsa İstanbuldan 2020 yılında rekor kar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul 2020 yılı için rekor kar açıkladı

Borsa İstanbul’dan 2020 yılında rekor kâr

Borsa İstanbul’un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL’yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı.

Haber Merkezi İHA
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla

Borsa İstanbul’un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul’un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL’yi aştı.

Borsa’nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla 2020 yılını değerlendirdi. 2020’yi bir “dayanıklılık testi” olarak nitelendiren Atilla, “Geriye baktığımızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık. Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul’a güvenen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Geçtiğimiz yıl içerisinde Borsa İstanbul’un yatırımcı sayısının yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığını aktaran Atilla, “Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık” diye konuştu. Piyasalarda rekor hacimlere ulaşıldı Endeks rekorlarının peşpeşe geldiği 2020 yılında tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacimleri yaşandı. Pay piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 64,1 milyar TL hacme 12 Kasım’da ulaşılırken aynı gün kıymetli madenlerde de 4,2 milyar TL’lik günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı. Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 6,7 milyar TL hacim 20 Nisan’da gerçekleşti, 1 Eylül’de ise 165,3 milyar TL’lik rekor repo hacmi oluştu. Türev piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan 25,7 milyar TL’ye 19 Kasım’da ulaşıldı. Tüm bu rekorları değerlendiren Atilla, “Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında, hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul’da toplam 1,1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı.” dedi.

BORSA İSTANBUL'DA YENİLİKÇİ ADIMLAR

Türev piyasalarda akşam seansı uygulaması, yurtdışı piyasalarla olan zaman uyumunun artırılması hedefiyle devreye alındı ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görmeye başladı. Şirketlerin ve yatırımcıların kur riskini yönetmeleri amacıyla esnek vadeli türev ürünler işleme açıldı. Kıymetli Madenler Swap Piyasası devreye alınarak swap işlemlerinin kapsamı genişletildi.

Pandemi sürecinde aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla yatırımcı menfaatlerinin korunmasını sağlayan devre kesici uygulamaları ek tedbirler arasında yerini aldı. Yeni Pazar yapılanması yanında, işlem görme esasları, pazarlar arası geçiş kriterleri ve kota alma şartlarındaki değişiklikler, derinliğin artırılmasını sağlayan önemli adımlardan oldu. 2020 yılı, finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması için de kritik girişimlerin hayata geçirildiği bir dönem oldu. Borsa İstanbul, “Gelecekte Var Olmak” temasıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Rehberi’ni geniş paydaş gruplarının yorum ve önerilerini alarak hazırladı ve Ağustos ayında yayınladı. Hızla genişleyen yatırımcı tabanında bilinçli yatırım farkındalığının korunması amacıyla geniş kitlelere ulaşan eğitici ve bilgilendirici içerikli videolar yayımlandı. Ayrıca halka açık şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla tanıtıcı videolar hazırlanmaya başlandı.

2021 BÜYÜME YILI OLACAK

2021 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren Atilla, “2020 yılı, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihinde yerini alacaktır. 2020 yılında elde ettiğimiz başarıyı ve zor koşullarda sergilediğimiz dayanıklılığımızı, gelecek yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021’e de iyi bir performansla başladık. 2020 yılında elde ettiğimiz kârlılığı, bu yıl daha üst seviyeye çıkaracağımızı öngörüyorum. Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz. Böylece, Borsa İstanbul’un Türk şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini bekliyoruz. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz ve pandeminin oluşturduğu risklerin de azalmasıyla birlikte 2020’den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz.” dedi.

İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon 4 milyar lira oldu.
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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ise şöyle:
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Ford Otosan
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57 milyar 724 milyon lira
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Koç Holding
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52 milyar 797 milyon lira
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Ereğli Demir Çelik
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50 milyar 575 milyon lira
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Enka İnşaat
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44 milyar lira
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Bim Mağazalar
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43 milyar 657 milyon lira
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Garanti Bankası
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40 milyar 362 milyon lira
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Aselsan
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40 milyar 128 milyon lira
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Turkcell
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35 milyar 816 milyon lira
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Akbank
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34 milyar 216 milyon lira
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İskenderun Demir Çelik
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32 milyar 828 milyon lira
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İş Bankası
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28 milyar 394 milyon lira
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Türk Telekom
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28 milyar 385 milyon lira
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Tüpraş
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25 milyar 267 milyon lira
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Yapı ve Kredi Bank.
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24 milyar 496 milyon lira
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Gübre Fabrikaları
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23 milyar 413 milyon lira
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Arçelik
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23 milyar 177 milyon lira
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Şişe Cam
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23 milyar lira
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Sabancı Holding
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21 milyar 995 milyon lira
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Sasa Polyester
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21 milyar 580 milyon lira
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Tofaş Oto. Fab.
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19 milyar 200 milyon TL
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İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük şirketler arasında zirvede ise Ford Otosan yer aldı. İşte borsa şirketlerinin piyasa değerleri..
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