Borsa İstanbul 5.200'ü aştı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsada zirve yürüyüşü sürüyor. BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde dün günü yüzde 3,76 kazançla 5 bin 193 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5 bin 222 puana taşıdı.

GÖZLER FED'DE

Bankacılık endeksi yüzde 4,03 ve holding endeksi yüzde 2,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,95 ile iletişim oldu. Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi küresel pay piyasalarında "bekle-gör" temasının öne çıktığını söyledi. Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

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