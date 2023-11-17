Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun 'Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri Borsa yatırımcısı' diyerek uyardı: Sosyal medyaya itibar etmeyin

"Ben bu rakamı şöyle okuyorum: Bu 139 şirketimiz son 3 yılda yatırımlarını ve ihracatını sermaye piyasası yoluyla TL ile finanse ettiler. Böylece kur riskini ve faiz riskini daha iyi yöneterek, daha sürdürülebilir yolla yatırım ve büyümelerini finanse ettiler. Bu rakam bana bunu ifade ediyor. Pay piyasası ve halka arzları konuşuyoruz hep ama Borçlanma Araçları Piyasamız da sektöre kaynak üretiyor. Son 3 yılda 1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak borçlanma araçları ihracı yoluyla sektöre aktarıldı. Bu rakam sadece bu sene 400 milyar TL idi."