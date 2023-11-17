Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun 'Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri Borsa yatırımcısı' diyerek uyardı: Sosyal medyaya itibar etmeyin

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıklama yaptı.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör" başlıklı oturuma katıldı.
Sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine etkilerine değinen Ergun, son 3 yılda yaşanan gelişmelerin Türkiye Yüzyılı'ndaki ışığı gösterdiğini söyledi.
Ergun, son 3 yılda 139 şirketin halka arzıyla 107 milyar TL kaynak sağlandığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Ergun, 8 milyon yatırımcıya ulaştıklarını belirterek, "Yani yaklaşık Türkiye'nin onda biri Borsa yatırımcısı, bu birkaç sene önce yüzde 1 oranındaydı. Güzel bir gelişme ama üzerinde de durulması gereken bir gelişme. Gelen 8 milyon yatırımcının finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi anlamında daha yapacak çok işimiz var demektir." diye konuştu.