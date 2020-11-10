Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Hakan Atilla'dan istifa iddialarına yanıt

Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla Habertürk’e yaptığı açıklamada istifa ettiği dedikodularına karşı asla böyle bir şeyin sözkonusu olmadığını söyledi. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Borsa İstanbul Başkanı Atilla'nın da istifa ettiği bir çok internet sitesinde haber olarak yer aldı.

Özellikle ABD'deki seçimlerde Demokrat Joe Biden'in seçilmesinin ardından ABD’de Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla ile ilgili dedikodular yapılıyor. Ancak Atilla bunu kesin dille reddetti.

Hakan Atila'nın istifa ettiği iddiaları ile ilgili haberler.

BORSA İSTANBUL DA YALANLADI

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da "Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Hakan Atila'nın istifa ettiği iddiaları ile ilgili haberler.

Hakan Atilla, 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

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