Ekonomi Borsa İstanbul, finansal sistemde TLnin ağırlığını artıracak adımlar atıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul, finansal sistemde TL'nin ağırlığını artıracak adımlar atıyor

Borsa İstanbul, finansal sistemde TL'nin ağırlığını artıracak adımlar atıyor

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, repo pazarının sağladığı sağlam zemin üzerine Türk Lirası Referans Faiz Oranı TLREF'i inşa ettiklerini belirterek, "Dünya LIBOR sonrası döneme hazırlanırken, biz de bu dönüşüme ortak olduk ve ülkemizin risksiz değişken faiz altyapısına kavuşması ve finansal sistemde milli paramızın ağırlığının artırılması için önemli adımlar attık" dedi.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla 'Bonds, Loans amp; Sukuk Turkey 2019' konferansında konuştu.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla 'Bonds, Loans amp; Sukuk Turkey 2019' konferansında konuştu.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla "Bonds, Loans Sukuk Turkey 2019" konferansında yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'un, gurur duydukları milli bir değer ve güçlü bir marka olduğunu vurguladı.

Atilla, Borsa İstanbul'un, 400'ün üstünde halka açık şirket ve 1 trilyon liraya yaklaşan şirket değeriyle bölgenin en büyük borsası ve devir hızı itibarıyla dünyanın en likit işlem platformlarından birisi olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul'un, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu sinerjisi ile işlem öncesi risk yönetiminden başlayıp merkezi takas, kayıt ve saklamaya kadar sermaye piyasasına baştan sona entegre hizmet veren bir değer zinciri olduğunu ifade eden Atilla, aynı zamanda BISTECH altyapısı ile dijital çağın ihtiyaçlarına etkin çözümler üreten bir teknoloji şirketi olduklarını vurguladı.

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi
EKONOMİ
Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi

Atilla, şöyle devam etti:

"2019, borsamız için oldukça verimli bir yıl oldu. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) verilen hedefler doğrultusunda bir yandan finansal piyasalarımıza pek çok yeni ürün kazandırırken, öte yandan likiditeyi artırarak derinlik sağlamaya muvaffak olduk. Geçtiğimiz yıl açtığımız FX Swap piyasası, günlük 2 milyar doları aşan hacme ulaştı. Merkez Bankamızın zorunlu karşılık düzenlemesinin ardından konsolide ettiğimiz repo pazarında bugün artık 70 milyar lira üstünde işlem geçiyor. Vadeli İşlem Opsiyon Piyasamızda (VİOP) yükselen hacimle birlikte yeni pay ve faiz vadeli sözleşmeler, vade ve kullanım fiyatı yatırımcı tarafından belirlenen esnek kontratlar yaratıldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP'ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız."

"Sermaye piyasasını derinleştireceğiz"

Hakan Atilla, organize piyasa ürünleri alanındaki girişimlere ek olarak finansal mimari ve bankacılık sektörüne yönelik inisiyatifler de aldıklarını anlattı.

Repo pazarının sağladığı sağlam zemin üzerine Türk Lirası Referans Faiz Oranı TLREF'i inşa ettiklerini belirten Atilla, "Dünya LIBOR sonrası döneme hazırlanırken, biz de bu dönüşüme ortak olduk ve ülkemizin risksiz değişken faiz altyapısına kavuşması ve finansal sistemde milli paramızın ağırlığının artırılması için önemli adımlar attık. Kısa süre içinde bankalarımızın faiz riskini çok daha etkin yönetmelerine imkan sağlayacak yeni faiz takası ürününün bilgisini paylaşacağız." diye konuştu.

EBRD satarsa Varlık Fonu alacak
EKONOMİ
EBRD satarsa Varlık Fonu alacak

Atilla, Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yurt dışında saklanması ve yabancı yatırımcılar tarafından para piyasalarında teminat olarak kullanılması imkanının sağlanması için önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Omnibus hesaplar sayesinde menkul kıymetlere yabancı yatırımcı talebini artırmaya ve sermaye piyasasını daha da derinleştirmeye gayret ettiklerini belirten Atilla, Borsa İstanbul'un, her zaman olduğu gibi gelecek yıllarda da finansal sistemin en önde gelen paydaşlarından olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakan Atilla bizim evladımızdır
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakan Atilla bizim evladımızdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz. Hakan Atilla'ya 'Önce ailenle tatilini yap, sonra seni Külliye'de bekliyorum, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' dedik'' ifadelerini kullandı.

Hakan Atilla'nın eşi ve çocuğunu ilk gördüğü an duygulandırdı
OYNAT 02:56
Hakan Atilla'nın eşi ve çocuğunu ilk gördüğü an duygulandırdı
Ülkesine dönen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın eşi ve çocuğunu gördüğü o ilk an böyle kaydedildi.


Bak oğlum annen orada

Bak oğlum annen orada

Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi.
Metrobüs kabusu sürüyor

Metrobüs kabusu sürüyor

​Ek seferlere rağmen izdihamın önüne geçilemiyor.
Evinden harita ve kroki çıktı

Evinden harita ve kroki çıktı

​İngiliz ajanın ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor.
Saat 21.00'de başlayacak

Saat 21.00'de başlayacak

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
2020'de <br>44 gün izin fırsatı

2020'de
44 gün izin fırsatı

Çalışanlar için tatil takvimi planı yayınlandı.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Protestocuların doldurduğu alan Diriliş Ertuğrul müziğiyle inledi.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına verilmişti.

Körfez'de yumuşama dönemi

Körfez'de yumuşama dönemi

Gerilimi azaltabilecek adımlar atılmaya başlandı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Tam bir çocuk <br>hakkı ihlali

Tam bir çocuk
hakkı ihlali

​Dünya çocukları popüler edebiyat kuşatması altında.
4 kişi öldürülmüş halde bulundu

4 kişi öldürülmüş halde bulundu

​İzmir'deki dehşette bir kişi gözaltına alındı.
Kiracıdan<br>kiralık daire!

Kiracıdan
kiralık daire!

Günlük 750 TL'yi duyan ilan vermeye başladı.
İlim ve irfan kalesi

İlim ve irfan kalesi

Mehmet Zahit Kotku, vefatının 39'uncu yılında dualarla anılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.