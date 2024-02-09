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Ekonomi

Borsa İstanbul haftanın son gününü rekor seviyeden tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son gününü yüzde 1,07 değer kazancıyla rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.

20:32 - 9/02/2024 Cuma
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,07 değer kazancıyla günü rekor seviye olan 9.045,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.

"Risk iştahı güçlü seyrediyor"

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme, ABD'de İngiltere'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistlerden 2024 için 35 milyar dolarlık cari işlemler açığı tahmini

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
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#Borsa
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