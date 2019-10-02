Ekonomi Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor

Borsa İstanbul'un mevcut "Yıldız Pazar" ve "Ana Pazar" yapısı kendi içinde ikiye ayrılarak 4 Kasım'dan itibaren "Yıldız 1", "Yıldız 2", "Ana 1" ve "Ana 2" şeklinde güncellenecek.

Haber Merkezi AA
​Borsa İstanbul
​Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında pazar kriterlerinin güncellenmesi doğrultusunda mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı; "Yıldız 1", "Yıldız 2", "Ana 1" ve "Ana 2" şeklinde ikişerli gruplara ayrılacak.

Bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları Yıldız ve Ana pazara alınacak.

Öte yandan daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada pazar/grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak.

  • Yeni uygulama ile benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alması hedefleniyor. Bu şekilde BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine kavuşacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

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Yıldız 1'de piyasa değeri 750 milyon liradan büyük şirketler olacak

Borsada Yıldız ve Ana pazarlarda işlem gören 352 şirketi kapsayan çalışmada "Yıldız 1" grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük, uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alacak.

"Yıldız 2"de ise belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunacak.

Şirketlerin içinde bulundukları pazar grubunun tüm kriterlerini yerine getirmesi gerekecek.

Çalışma kapsamındaki şirketlerin 172'si "Ana 1"de yer alarak Borsa İstanbul’un gövdesini oluşturacak. Yıldız pazarlar ve "Ana 1" için gerekli kriterleri karşılayamayan şirketler ise "Ana 2"de gruplanacak.

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Uygulama 2 istisnayı kapsayacak

Uygulamada 2 istisna bulunacak. Bunlardan ilki; fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 500 milyon liranın üzerinde olan şirketler "Yıldız 1"de yer almıyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın büyüklük itibarıyla "Yıldız 2"ye alınacak.

İkinci istisnai durumu ise "Ana 2"de yer alan paylardan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 15 milyon liradan ve son 3 yıllık toplam net temettü getirisi yüzde 15'ten büyük olanların "Ana 1"de sınıflanması oluşturuyor.

Yeni pay piyasası pazar yapısı, ilişkili tüm işlem esasları ile 4 Kasım'da devreye alınacak.

Hesaplamalarda son bir yıllık ortalama değerler kullanılacak. Çalışma aralık ayında endekslerle birlikte tekrar güncellenecek. Sonraki süreçte, endeks dönemleriyle uyumlu şekilde güncellemeler yapılarak şirketlerin gruplar arası geçişlerine imkan tanınacak.

"Daha derin ve likit piyasa için çeşitliliği artırmak önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda daha derin ve likit piyasalar oluşturmak için yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmanın önemli olduğunu vurguladı.

Gönen, "Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz. Çalışma süresi boyunca SPK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve şirketlerle toplantılar yapılarak tüm paydaşların görüşlerini aldık. Daha fazla yatırımcının güvenini kazanmak hedefiyle çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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