Ekonomi Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor 120 bin puanı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor: 120 bin puanı aştı

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.78 artışla 119 bin 595 puandan başlarken, yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi 120 bin puanı aşarak yeni rekorunu kırarken; 1 Şubat 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başlarken, ilerleyen dakikalarda 120 bini aşarak yeni rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda 120 bin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

GÖZLER 16 OCAK'TA

  • Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

120 BİNİ AŞTI

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başlarken, ilerleyen dakikalarda 120 bini aşarak yeni rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda 120 bin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.78 artışla 119 bin 595 puandan başlarken, yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi 120 bin puanı aşarak yeni rekorunu kırarken; 1 Şubat 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

  • Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

PİYASALARA YÖN VERECEK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

  • Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

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