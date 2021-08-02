Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 2 Ağustos yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,36 artışla 1.397,98 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 2 Ağustos yeni güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,07 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.397,98 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,25 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,09 artışla 1.392,91 puandan kapanırken, haftalık bazda da yüzde 3,06 değer kazandı.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazandığını belirterek, küresel bazda ise para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

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