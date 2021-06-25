Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,21 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.413,99 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile finansal kiralama faktoring, tek değer kaybeden yüzde 0,21 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,60 artışla 1.410,79 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden çelişkili açıklamalar gelmeye devam etmesine karşın tahvil ve hisse senedi piyasalarında oynaklığın azaldığını belirterek, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı planında anlaşılması, Fed'in stres testi sonuçları ve olumlu veri akışının pay piyasalarında pozitif seyri desteklediğini söyledi.