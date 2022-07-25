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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 25 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 artışla 2.521,17 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 25 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 artışla 2.521,17 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,61 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 2.521,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58'le sigorta, tek kaybettiren yüzde 0,15'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,21 artışla 2.516,56 puandan tamamladı.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını, dünya genelinde veri gündeminin de yoğun olacağını bildirdi.

Yurt içinde, gözlerin bu hafta açıklanmaya başlayacak şirket bilançolarına çevrildiğini kaydeden analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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