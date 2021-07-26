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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 26 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 1.355,54 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 26 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları
foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,95 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.355,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile metal eşya makina olurken, hiçbir sektör endeksinin değer kaybetmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı dolayısıyla geçen hafta pazartesi öğlene kadar işlem gördü ve yüzde 0,86 değer kaybederek 1.351,59 puandan kapandı.

Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na odaklandığını söyledi.

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