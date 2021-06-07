Ekonomi Borsa yeni haftaya yatay başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da 7 Haziran yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.433,96 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 7 Haziran yeni güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,02 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.433,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,34 artışla 1.432,93 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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