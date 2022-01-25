Ekonomi Borsa İstanbulda bugün "yukarı adım kuralı" uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'da bugün "yukarı adım kuralı" uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Söz konusu paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda bugün yukarı adım kuralı uygulanacak
Foto/arşiv

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Tarıma fiyat hakemi geliyor
EKONOMİ
Tarıma fiyat hakemi geliyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: İşçi kıyımlarını unutmayacağız
GÜNDEM
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: İşçi kıyımlarını unutmayacağız
Tehlikeli mesai

Tehlikeli mesai

​Günlük 150 liraya yaptıkları iş yürekleri ağza getiriyor.
Bin lira fark yatacak

Bin lira fark yatacak

​Memur ve memur emeklileri için tarih belli oldu.
İstanbulda toplu ulaşım çilesi: İETT bulmak zor, tramvay ve metroda seferler uzun süre yapılamıyor

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'park' uyarısı.

​Polis tek tek durdurup geri çeviriyor.

29 yıl sonra yağınca vatandaşlar kendini dışarı attı.

​ABD, Ukrayna krizini fırsata çeviriyor.
Meteoroloji<br>bugün için de uyardı

Meteoroloji
bugün için de uyardı

​Kimi illerde kuvvetli yağması bekleniyor.

​Yolda mahsur kalan oyuncu Şafak Sezer isyan etti.

​Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu.

Alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore istifa etti.
Anadolu'dan İstanbul'a<br>ulaşım trafiğe açıldı

Anadolu'dan İstanbul'a
ulaşım trafiğe açıldı

​Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı.
İstanbul'a<br>geçiş izni yok

İstanbul'a
geçiş izni yok

​Vali Cevdet Atay: Mağduriyetlerin yaşanmaması için yola çıkmayın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.