|
Ekonomi

Borsa İstanbul'da kapanış rekoru: BIST 100 endeksi günü 6.682,11 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 6.682 puan ile en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 147,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

18:16 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı

Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,69 değer kazanarak günü 6.682,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.700,36 puana taşıdı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 147,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile iletişim oldu.

"Küresel pay piyasalarının yön arayışı sürüyor"

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.


TCMB duyurusunda, ''Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." denildi.

Türkiye ile BAE arasında imzalanan anlaşma


Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.


Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyonun açıklanacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BİST 100 Endeksi
#Kapanış Rekoru
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar