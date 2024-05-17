Borsa İstanbul'da kapanış rekoru: Tüm sektörler kazandırdı

Borsa İstanbul'da güne yüzde 0,48'lik bir artışla başlayan BIST 100 endeksi, 10.369,87 puan seviyesinden açıldı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.