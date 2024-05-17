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Ekonomi

Borsa İstanbul'da kapanış rekoru: Tüm sektörler kazandırdı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 3,14 yükselişle 10.643 puandan tamamladı ve kapanış rekorunu kırdı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

18:18 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 18:43 - 17/05/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu.

Tüm sektörler kazandırdı: Bankacılık zirvede

Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Küresel piyasalardan öne çıkan notlar

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.


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