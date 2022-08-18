Ekonomi Borsa İstanbulda tarihi rekor 3 bin puanı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 3 bin puanı aştı

Borsa İstanbul, son bir yılda yüzde 177 yükselişle endeks tarihi rekorunu yeniledi. Rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde gün içi tarihi zirvesini 3 bin puanın üzerine taşıdı.

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Borsa İstanbulda tarihi rekor: 3 bin puanı aştı
​Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 3000 puanı aştı

Borsa İstanbul her gün rekorlarına bir yenisini daha ekliyor.

Güne 2 bin 979 puanla başlayan Borsa İstanbul gün içinde en yüksek 3 bin 7 puan seviyesine kadar çıktı.

3 BİN PUANI AŞTI

Borsa İstanbul'daki tarihi yükseliş serisi yılbaşından önce de sonrasında da devam etti. 2022 yılının ilk işlem gününe bin 871 puandan başlayan Borsa İstanbul bugün 3 bin 7 puana kadar yükseldi ve son 8 ayda yüzde 61 oranında değer kazanmış oldu.

Son bir yıla baktığımızda da BİST endeksi yüzde 177 oranında oranında prim yapmış oldu.

Borsa İstanbul güne rekor seviyede başladı
EKONOMİ
Borsa İstanbul güne rekor seviyede başladı

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı
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