Ekonomi Borsa İstanbulda tarihi rekor 4 bin puanı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 4 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 kazançla 3.977,51 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.008,80 puana taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda tarihi rekor: 4 bin puanı aştı
Borsa günü rekorlarla tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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