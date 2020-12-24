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Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa İstanbul'dan peş peşe sevindiren haberler geliyor. 23 Aralık Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak güne 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.423,88 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile kimya, petrol, plastik, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.417,66 puana taşıdı.

FAİZ KARARI TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa'da ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla yarım gün açık olacak sınırlı sayıdaki borsada, düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

  • Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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