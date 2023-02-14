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Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlere vergi muafiyeti çalışması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle düzenlediği toplantıda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması çalışması yapılmasına karar verildi.

10:09 . 14/02/2023 Salı
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati
, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.

Borsa kapatılmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.


#Nureddin Nebati
#Borsa İstanbul
#Şirket
1 saat önce
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Borsa İstanbul'daki şirketlere vergi muafiyeti çalışması
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