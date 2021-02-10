Ekonomi Borsa İstanbuldan yeni bir adım daha Aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan aracı kurumların araştırmalarına destek

Borsa İstanbul’dan yeni bir adım daha: Aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak

Sermaye piyasalarına olan güveni artırmak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, finansal okuryazarlığı güçlendirmek ve yatırımcılarını bilgilendirmek için çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.

Haber Merkezi İHA
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla

Hazırladığı broşürler ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar aracılığıyla yatırımcıları sürekli bilgilendiren Borsa İstanbul, yatırım kararı alanlara sosyal medyadan tanımadıkları kişilerden duydukları ile değil, mutlaka aracı kurumların tavsiyeleri ile ilerlemeleri uyarısında bulunuyor.

Bu doğrultuda Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile iş birliği içerisinde yeni bir program başlattı.
Programla ilgili bilgi veren Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, “Yatırımcılarımızın doğru bilgiye erişmesi noktasında aracı kurumlarımıza büyük görev düşüyor. İyi bir araştırma raporunun deneyimli bir analistin uzun süren emeği ile ortaya çıktığını, zor ve maliyetli bir süreç olduğunu, bu nedenle ister istemez nispeten sınırlı sayıda hisseye odaklanıldığını biliyoruz. Bireysel yatırımcılarımız çoğaldıkça daha fazla şirketi kapsayan araştırma raporlarının yayınlanması doğru yatırım kararları ve sağlıklı fiyatlamalar açısından çok büyük önem arz ediyor. Borsamızın likiditesi arttıkça kurumsal ve bireysel yatırımcılarımızın alternatifleri de genişliyor. Bu değerlendirmeler ışığında; TSPB’nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlarımıza finansal destekte bulunacağız” dedi.

İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon 4 milyar lira oldu.
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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ise şöyle:
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Ford Otosan
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57 milyar 724 milyon lira
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Koç Holding
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52 milyar 797 milyon lira
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Ereğli Demir Çelik
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50 milyar 575 milyon lira
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Enka İnşaat
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44 milyar lira
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Bim Mağazalar
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43 milyar 657 milyon lira
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Garanti Bankası
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40 milyar 362 milyon lira
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Aselsan
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40 milyar 128 milyon lira
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Turkcell
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35 milyar 816 milyon lira
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Akbank
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34 milyar 216 milyon lira
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İskenderun Demir Çelik
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32 milyar 828 milyon lira
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İş Bankası
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28 milyar 394 milyon lira
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Türk Telekom
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28 milyar 385 milyon lira
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Tüpraş
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25 milyar 267 milyon lira
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Yapı ve Kredi Bank.
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24 milyar 496 milyon lira
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Gübre Fabrikaları
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23 milyar 413 milyon lira
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Arçelik
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23 milyar 177 milyon lira
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Şişe Cam
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23 milyar lira
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Sabancı Holding
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21 milyar 995 milyon lira
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Sasa Polyester
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21 milyar 580 milyon lira
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Tofaş Oto. Fab.
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19 milyar 200 milyon TL
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İşte borsadaki en değerli 20 şirket: 2 trilyon lirayı aştı
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük şirketler arasında zirvede ise Ford Otosan yer aldı. İşte borsa şirketlerinin piyasa değerleri..


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