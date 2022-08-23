Ekonomi Borsa İstanbuldan rekor üstüne rekor En üst seviyeden açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor: En üst seviyeden açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artarak 3.072,06 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbuldan rekor üstüne rekor: En üst seviyeden açıldı
Borsa İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.072,06 puan oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,83'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,40 değer kazanarak 3.062,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.083,34 puana taşıdı.

  • Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde ise öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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