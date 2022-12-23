Ekonomi Borsa İstanbuldan tarihi kapanış Tüm zamanların rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: Tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 artışla günü 5.454,79 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbuldan tarihi kapanış: Tüm zamanların rekoru
Borsa rekor tazeledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,55 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile sigorta oldu.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

  • Bugünden itibaren başlayan yılbaşı tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, haftaya Japonya Merkez Bankası ( BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını ifade etti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve işsizlik oranı, Çin'de sanayi karları, ABD'de bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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