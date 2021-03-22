Ekonomi Borsa İstanbuldan yatırımcılara Her türlü tedbir alınacak uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan yatırımcılara 'Her türlü tedbir alınacak' uyarısı

Borsa İstanbul'dan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yapılan açıklamada yatırımcılara da uyarı geldi. Piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında sürekli izlenmekte olduğunu belirten Borsa İstanbul yönetimi, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağını vurguladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

İKİNCİ KEZ DEVRE KESİCİ

Güne sert düşüşle başlamasının ardından işlem yapmayı durduran Borsa İstanbul, saat 10:30 itibarıyla tekrar işlem yapmaya başladı.

Ancak düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi. Borsadan yapılan açıklamada, "Saat 10:38:20 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir" denildi.

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YATIRIMCILARA UYARI YAPILDI

Piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında sürekli izlenmekte olduğunu belirten Borsa İstanbul yönetiminden yatırımcılar için bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen piyasada gerçekleştirilen işlemler gözetim faaliyeti kapsamında anlık/sürekli izlenmekte olup, kuruluşların ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.

Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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