Ekonomi Borsa İstanbuldan yeni rekor Tüm zamanların en yükseği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yükseği

Dün kapanış rekoru kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 1,35 artışla 1.831,67 puandan başlayarak yine rekor kırdı. Endeks, Ekim ayının ortasında başlayan yükseliş trendini güçlendirerek sürdürüyor.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbuldan yeni rekor: Tüm zamanların en yükseği
Endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1.831,67 puana yükseldi. Endeks böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

SANAYİ HİSSELERİ BORSA İSTANBUL'U SIRTLIYOR

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.

Borsa güne rekor seviyeden başladı
EKONOMİ
Borsa güne rekor seviyeden başladı

BORSA İSTANBUL DÜN DE KAPANIŞ REKORU KIRDI

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dolar güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar güne kaç liradan başladı?

Altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?
FOTOĞRAF 10
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Altın fiyatları bugün de piyasaların açılışı öncesi ilk akla gelen araştırma konusu oldu. Hafta başından beri yükselişini sürdüren ve tarihi rekorunu yenileyen altının gram fiyatı, önceki gün yaşadığı düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü hareket gösterdi. Bu durum hafta ortası vatandaşların “Altın fiyatları ne kadar oldu, yükseliş sürer mi?” sorusuyla araştırma yapmasına sebep oldu.
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Bugün çeyrek, 1 gram altın kaç TL, altın fiyatlarında yükseliş sürer mi soruları yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı ve kuyumculardaki son durum canlı altın fiyatları bilgisi...
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GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 734,35<br>SATIŞ(TL) 734,48
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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.153,00<br>SATIŞ(TL) 1.211,00<br>
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YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.305,00<br>SATIŞ(TL) 2.422,00
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 4.611,00<br>SATIŞ(TL) 4.830,00
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GRAM ALTIN YATIRIMCISI 2021 YILINDA YÜZDE 50'İN ÜZERİNDE KAZANDI<br><br>2021 yılına 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira seviyesi dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üzerinde gelir kazandırdı.<br><br>
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Ons altın tarafında ise yılbaşından buna kayıp yaklaşık 110 dolar olarak dikkat çekiyor.
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?<br><br>Gram altın tarafında yukarıda psikolojik seviye olan 800 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında ise 825-850 lira düzeyi takip edilecek. Aşağıda ise 720-800-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.
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Altın fiyatları bugün ne kadar, gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?
Altın gram fiyatı yeni haftaya düşüşle girmesinin ardından haftanın ikinci işlem günü yönünü yukarı kırdı.Gram altın fiyatları dün 780 lira bandına çıkarken bugün ise ibre kırmızı rengi gösteriyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İşte Kapalıçarşı ve kuyumculardaki canlı altın fiyatları...


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