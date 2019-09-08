Ekonomi Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Yılın 8 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Fenerbahçe, piyasada değerinde de ilk sırada yer aldı. Yılın 8 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 9,13 ve Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 3,09 değer kaybetti.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Derlenen verilere göre, spor endeksi, ağustosta yüzde 12,24 değer kazandı.

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçerken, analistler, Süper Lig'de zirve ortağı olan ve şu ana kadar mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe'nin aynı performansını borsada da sürdürdüğünü ifade etti.

Fenerbahçe gibi Süper Lig'de mağlubiyeti bulunmayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı seyrini sürdüren Trabzonspor, borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, ağustos ayında yatırımcısına yüzde 19,05 kazandırdı.

Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 6,08, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri de yüzde 4,76 artış kaydetti.

Yılın 8 aylık döneminde en fazla kazandıran da Fenerbahçe

Spor şirketlerinin ocak-ağustos dönemindeki performansına bakıldığında, Fenerbahçe, yüzde 32,95 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi, hisseleri yüzde 24,19 değer kazanan Galatasaray takip etti.

Yılın 8 aylık döneminde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın hisseleri ise yatırımcısına kaybettirdi. Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 9,13 ve Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 3,09 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine de Fenerbahçe sahip

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi olarak da kayıtlara geçti. Ağustos ayını 910 milyon 615 bin 999 lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 831 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 376 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 375 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

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Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2018, Temmuz ve Ağustos 2019 kapanış fiyatı değişimi, 2018 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

  • Şirket 2018 Aralık kapanış fiyatı 2019 Temmuz kapanış fiyatı 2019 Ağustos kapanış fiyatı 2019 Ağustos aylık değişim 2018 sonuna göre fark Piyasa değeri (TL)
  • Fenerbahçe 6,92 7,54 9,20 22,02 32,95 910.615.999
  • Trabzonspor 1,38 1,05 1,25 19,05 -9,13 375.000.000
  • Beşiktaş 1,62 1,48 1,57 6,08 -3,09 376.800.000
  • Galatasaray 1,24 1,47 1,54 4,76 24,19 831.600.000

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