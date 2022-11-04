Ekonomi Borsa rekora doymuyor Güne tarihi zirveyle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa rekora doymuyor: Güne tarihi zirveyle başladı

Borsa İstanbul'da 4 Kasım yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 artarak güne 4.141,02 puanla rekor seviyeden başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa rekora doymuyor: Güne tarihi zirveyle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,57 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 4.141,02 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,93'le metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,08'le bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,82 artışla 4.105,46 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Analistler, yatırımcı fiyatlamalarında enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden ön plana çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesinin de küresel piyasalarda karışık seyri beraberinde getirdiğini söyledi.

Fed'in faiz artırım büyüklüğünü ne zaman azaltmaya başlayacağına dair beklentilerin netleşmesinde açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin etkili olacağını aktaran analistler, gözlerin bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporuna çevrildiğini kaydetti.

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