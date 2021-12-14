Ekonomi Borsa rekora doymuyor Tüm zamanların zirvesine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa rekora doymuyor: Tüm zamanların zirvesine çıktı

Borsa İstanbul'da 14 Aralık yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,44 puan ve yüzde 1,50 değer kazanarak 2.132,96 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Haber Merkezi AA
Borsa rekora doymuyor: Tüm zamanların zirvesine çıktı
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 artışla 2.132,96 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 1,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 2,33 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi dün yüzde 3,24 artarak 2.101,51 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesinde azalan risk iştahının küresel pay piyasalarında düşüşlere neden olduğunu, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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