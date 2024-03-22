Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.